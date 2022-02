Madre de J Balvin está en estado grave por Covid-19 y el músico pide oraciones

J Balvin fue el encargado de confirmar que su madre se encuentra grave a causas del Covid-19, hizo una desgarradora súplica a sus seguidores.

Tras varios días de darse a conocer que Alba Mery Balvin, madre del colombiano J Balvin, se había contagiado de Covid-19, nueva información ha salido a relucir.

Fue el famoso cantante quien confirmó que la salud de su madre empeoró, pues su estado de salud ahora es grave y tuvo que ser ingresada a una sala de cuidados intensivos.

Estado grave

A través de sus redes sociales, J Balvin compartió con sus seguidores un desgarrador video en donde se ve que tiene puesto un traje especial para poder visitar a su progenitora, mismo que iba compartido con un mensaje : "Pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible", escribió.

"Emotiva reflexión"

En otra publicación, el intérprete de "Rojo" subió una fotografía en donde se puede ver a su padre al lado de doña Alba. La imagen también fue acompañada con una reflexión.

"Esto sí es importante. Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo AMAR al otro y no cómo DESTRUIR... el tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paz porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. NO PIERDAN SU TIEMPO CON ODIO, QUE POR AQUÍ NO ES Y TAMPOCO EL CAMINO. Madre, tú me enseñaste a NO TENER MIEDO AL MIEDO... pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", se lee.

De momento se desconoce el reporte oficial de los médicos y se espera que durante las próximas horas sea revelado.

