J Balvin regalará un par de tenis a niño que fue criticado por usar zapatos piratas

Un niño subió a TikTok un video donde limpiaba sus tenis y de inmediato recibió comentarios en tono de burla, pues las zapatos no eran originales. El pequeño publicó a sus "haters" que no le importaba pues era un regalo especial, y ante esto J Balvin le contestó.

El niño con el usuario @xxxbrunocionle envió un mensaje a todas las personas que se burlaron de él por usar una imitación de los Air Jordan 1 Retro High J. Balvin Colores y Vibras con estas palabras:

“No me importa que mis tenis sean piratas para los que comentaron, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de mi mamá de Navidad entonces, ¡no me van a lastimar!”.

El clip logró un gran alcance y se viralizó de inmediato, al punto que varios tiktokers lo felicitaron, entre ellos apareció el cantante colombiano, quien le envió un mensaje afirmando que le regalaría un par a través de su cuenta oficial:

“Te van a llegar los tenis. Más personas como tú, gracias por ser tan agradecido con tu familia y con los que aman”, expresó J Balvin.

Tenis Air Jordan 1 Retro High J.Balvin Colores y Vibras. (Foto: Oficial)

Luego de esto el pequeño publicó una captura de pantalla donde mostró que el famoso le envió un mensaje y le agradeció.

Este modelo, colaboración entre la marca y el cantante, fue anunciado y luego presentado por Balvin en el medio tiempo del Super Bowl de 2020 cuando cantó con J. Lo.

Otros tiktokers ofrecieron buscar al pequeño, afirmando que querían llevarle un regalo, al parecer la cuenta del pequeño quedó en modo privado o eliminada, pues ya no aparece en las búsquedas.