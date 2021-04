Maestra fue atacada por su pareja mientras impartía una clase virtual (video)

Los estudiantes compartieron el video a las autoridades y en redes sociales para denunciar cómo la profesora fue víctima de golpes y gritos.

____

EN CONTEXTO: Inquietante reto de Tik Tok comienza a alertar en redes

____

Una maestra de inglés fue atacada por su pareja mientras impartía una clase a los alumnos de la Preparatoria 5, Plantel "Dr. Angel María Garibay", perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Los jóvenes presenciaron todo e inmediatamente pidieron ayuda el pasado miércoles 21 de abril.

Jaqueline daba su curso y mostraba algunos ejemplos prácticos y cuando recibía las respuestas de sus alumnos, se escuchó que un hombre comenzó a insultarla y golpearla, mientras le pidió “cortar la clase”.

“Mi computadora no me la agarras... ¡Hija de tu pu.. madre, me chingaste el pu.. ratón!”, gritó el hombre.

La docente le pidió que le permita terminar la clase, pues los alumnos estaban escuchando, inmediatamente se escuchan golpes y ella comenzó a llorar desesperada.

“¡Ya voy, ya voy, ya voy”, contestó la mujer, mientras él le gritaba que soltara el equipo, además de insistirle en decirle a sus alumnos que se desconectaría.

Tras la situación, la institución publicó un comunicado.

pic.twitter.com/K9QofMEA8M — Alfredo Barrera (@Rector_UAEM) April 22, 2021

En él se informa que la maestra se encuentra mejor y que la escuela estaba atendiendo el “lamentable” incidente, agregando que brindan todo al apoyo a la víctima.

"La Universidad Autónoma del estado de México expresa su absoluto rechazo a los actos de violencia que el miércoles 21 de abril atentaron contra la dignidad, autonomía e integridad de la docente de nuestra casa de estudios", inició el documento.

"...Se coordinaron las acciones de forma inmediata para ofrecer a nuestra compañera profesora la asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal...", continuaron.

ESTE ES EL MOMENTO: