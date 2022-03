Maestra se hace viral en Tik Tok por revelar su pasado "emo"

Una maestra se hizo viral en Tik Tok al revelar cómo lucía cuando era joven y emo, su cambio fue radical.

"Los emos no se extinguieron, ahora tienen 30 y podrían ser tu maestra", escribió una educadora que mostró su cambio y su estilo característico de cuando era adolescente.

Los emo fueron una especie de tribu urbana o movimiento de identificación para muchos adolescentes que intentaron reflejar sus sentimientos a través del vestuario, utilizaban plataformas y se maquillaban para aparentar palidez, su cabello cubría gran parte de su rostro, pues se declaraban antisociales y no les agradaba ser vistos.

Vivían en un estado de depresión permanente e incluso se autoflagelaban con pequeños cortes en sus brazos para hacer visible su dolor. Se basaban en una corriente musical y estética derivada del hardcore punk y rock alternativo, con un sonido es más melódico y lento.

Así lucía la maestra. (Foto: Tik Tok)

En Latinoamérica se hicieron famosos a partir del 2008 una etapa que sin duda marcó a miles.

"Subí esta foto a Tik Tok porque me retaron al challenge: 'cuando eras emo' y... what?, se volvió viral, no lo puedo creer, mucha gente me está preguntando si soy yo y sí ¡soy yo!, tenía una banda que se llamaba 'Lady's room'", dijo mientras mostró fotos y videos de su juventud.

