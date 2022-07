"¡Es falso!" Mafe Walker niega haber participado en Caso Cerrado

Mafe Walker niega conocer el programa de "Caso Cerrado" y su participación, tras difundirse un video que se ha hecho viral.

Un video que se hizo viral en redes sociales y que supuestamente muestra a Mafe Walker, la mujer que asegura que habla idioma alienígena, ha causado polémica.

Se trata de una grabación donde aparentemente ella participó en el programa Caso Cerrado, donde la anfitriona es la doctora Ana María Polo.

Sin embargo, tras la difusión de esa grabación que ocurrió en 2016, se ha dicho que es ella, pues las características física de la mujer que aparece en ese episodio son similares, no obstante, hay quienes aseguran que no es Mafe, ya que el acento no es colombiano.

En redes aseguran q esta chica "Amanda" es nada + y nada - que #mafewalker !! Yo digo q no es … la chica claramente se le nota acento Mexicano ,recordemos que MAFE es Colombiana !! #CasoCerrado. Esto fue en 2016 … si es que es ella,Se ve bien fregada ! Que opinan hermanas ?

"Desmiente su participación"

De acuerdo con el medio Milenio, se pusieron en contacto con Mafe Walker para conocer la verdad.

Pero únicamente lograron comunicación con el vocero de la colombiana, quien aseguró que es falso el señalamiento.

Además, el representante manifestó que ni siquiera tenían conocimiento de la existencia del popular programa.

