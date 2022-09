"Me quieren callar": Mafe Walker reaparece en televisión y lanza fuerte denuncia

Tras desaparecer de sus redes sociales, Mafe Walker reapareció en televisión e hizo una fuerte denuncia.

EN CONTEXTO: Mafe Walker desaparece misteriosamente de las redes sociales

La polémica Mafe Walker, famosa por asegurar que "se comunica con alienígenas" había estado desaparecida de redes sociales desde la semana pasada.

Varias cuentas en redes sociales aparecieron con su nombre, pero las oficiales no estaban disponibles. Ante esto, la colombiana reapareció en un programa televisivo para aclarar qué está sucediendo.

Mafe Walker reapareció en un programa en vivo. (Foto: captura video)

Robaron sus cuentas



Mafe fue invitada a "Venga la alegría", donde reveló que sufrió un hackeo en sus redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, y que aún se encuentra investigando los motivos.

Además, añadió que el hecho pudo haberse dado por parte de personas que no quieren que siga hablando de los temas que toca.

"Soy un medio de transmisión como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje importante. Hay interferencias, donde hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje", mencionó.

¿Una abducción?

Antes de conocerse el motivo de su desaparición, decenas de fanáticos aseguraban que Walker habría sido abducida por seres de otro planeta. Sin embargo, la colombiana aclaró que eso no pasó:

"No es verdad, simplemente tuve interferencias. Me han hackeado todas mis cuentas. Estoy tratando de investigar porque quiero que me devuelvan mis cuentas", enfatizó.

Durante el programa, la mujer también habló de sus encuentros con extraterrestres, describiéndolos como "seres energéticos" que no pueden describir como humanos, pues tienen características muy diferentes a los habitantes de la tierra.

Mafe sigue desatando opiniones divididas en redes sociales, pues muchos aseguran que se está aprovechando de su fama, mientras otros aplauden su actitud ante la situación de hackeo.