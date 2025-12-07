Malacateco saca ventaja en la serie de cuartos de final ante Aurora

-

Los toros sacan ventaja de la localía en la ida de los cuartos de final, pero la serie sigue abierta.

Valiéndose de un solitario gol, Malacateco sacó una pequeña ventaja frente a Aurora (1-0) en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, con el que ahora buscará un resultado positivo el próximo miércoles.

Frente a su público en el estadio Santa Lucía, los toros avisaron rápido en el encuentro, al minuto 2, con un remate de José Ochoa que obligó a Liborio Sánchez a emplearse al máximo en el fondo para evitar la caída de su marco.

El mismo arquero mexicano fue clave sobre el 31, al atajar un cabezazo de Ángel López a bocajarro. Nada puso hacer Sánchez en el 39, cuando Ochoa desbordó por derecha, mandó un centro que tocó de primera Vidal Paz a la posición de Byron Angulo, quien de derecha puso a festejar a los suyos.

Klisman García (56) tuvo la más clara para los militares, ya en la segunda mitad, pero Miguel Jiménez evitó la igualdad. Mientras que Joshua Trigueño (67) falló el segundo para los locales al rematar desviado un balón casi en soledad en el área.

De esta manera, los toros llegarán arriba en el global al Guillermo Slowing, en donde se verán las caras el miércoles (2:00 p. m.), para definir al que avanzará a las semifinales.