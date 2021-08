Mamá de Belinda reaparece luego de vencer al Covid-19

La mamá de la cantante y actriz mexicana, Belinda, reapareció en escena y anunció con mucha emoción que venció al Covid-19.

Belinda Schüll Moreno, madre de la cantante, vivió momentos de tensión debido a que durante la enfermedad manifestó baja oxigenación y fue hospitalizada para evitar complicaciones.

Fue la propia Belinda quien dio a conocer la situación que enfrentaba su mamá el pasado 15 de agosto, cuando festejaba su cumpleaños.

Después de luchar contra el virus, la mujer publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde informó que se había recuperado.

"Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí", señaló.

Su publicación ha sido recibida con ahínco por los fans de su hija, familiares y amigos, quienes han enviado diversos mensajes de felicitación por superar la enfermedad.

Mientras que se hija se encuentra en el ojo del huracán, por los rumores acerca de su separación o casamiento con Christian Nodan.