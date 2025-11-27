¡Asombroso! La cascada más alta de Retalhuleu te espera en un paraíso natural

-

Cascada Las Brisas, considerada la caída de agua más alta de Retalhuleu, es un impresionante paraíso natural ubicado en la comunidad agraria San Juan Bautista, Nuevo San Carlos. Este destino, ideal para el turismo familiar y el descanso, ofrece una experiencia única tras una caminata de 30 minutos entre cafetales y bosque.

Con una altura imponente y aguas cristalinas, la cascada Las Brisas es uno de los paraísos naturales que ofrece el departamento de Retalhuleu.

Rodeado de cafetales y un denso bosque, este destino turístico ofrece diversión alejada de la ciudad, con un ambiente seguro y familiar.

Se ubica en la parte alta de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, a unos 25 kilómetros de la cabecera departamental, y a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal, específicamente en la comunidad agraria San Juan Bautista.

El río Nil forma pozas bajo la cascada. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Para llegar hasta la cascada, los visitantes deben realizar una caminata entre cafetales y el bosque, donde pueden apreciar nacimientos de agua; este recorrido a pie dura aproximadamente 30 minutos.

La impresionante altura de la caída de agua la convierten en la más alta del departamento; aunque no se tiene un dato exacto, se estima que podría superar los 40 metros de altura.

Los visitantes disfrutan de una experiencia inolvidable al caminar entre cafetales. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

El agua que fluye desde lo alto cae al río Nil; los lugareños han explicado que su nombre radica justamente por la brisa que se percibe en el lugar.

La exuberante vegetación y el paisaje permite vivir una experiencia única al alejarse del bullicio de la ciudad y encontrar calma y paz.

En el trayecto se pueden encontrar varios nacimientos de agua y cangrejos. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Rosalba Chacaj, una de las habitantes de la comunidad, expresó: "Este es un lugar bonito, turístico, por lo que invitamos a las familias de la región y otras partes del país para que nos visiten".

Quienes quieran visitar este lugar, el camino se encuentra en buenas condiciones, pues desde la ciudad de Retalhuleu hasta la comunidad Candelaria Xolhuitz se circula por carretera asfaltada.

Luego, el camino está pavimentado para llegar a San Juan Bautista. Lo primero que se percibe al llegar es el cambio de clima de caluroso a uno más templado.

En la comunidad se pueden encontrar tiendas, hotel, piscina y mercadito para adquirir alimentos. Los vecinos también ofrecen la opción para preparar alimentos a quienes visitan la cascada y requieren sus servicios.

"Nos sentimos orgullosos de tener esta cascada, es un patrimonio natural para todos los vecinos de San Juan Bautista, un lugar tranquilo y amistoso", añadió Chacaj.

El país se consolida a nivel internacional como un destino clave para la naturaleza y la aventura, atrayendo visitantes con sus ciudades coloniales y sus atractivos naturales. Sitios como este balneario, que combinan aguas cristalinas y ecoturismo, son parte de la oferta turística que impulsa el desarrollo a nivel nacional.