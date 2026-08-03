Atropellan a periodista María Teresa López Lima

La periodista guatemalteca María Teresa López Lima, corresponsal en Antigua Guatemala tuvo un accidente vehicular en el que fue arrollada.
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Aparentemente la comunicadora se trasladaba en una motocicleta cuando colisionó con otro vehículo.
Ahora se encuentra recuperándose, ya que, como resultado tuvo una lesión en la pierna.
La periodista expresó su sentir por el interés de sus lectores en estos momentos.
"Profundamente agradecida con las muestras de aprecio y cariño y el sin número de llamadas mensajes, esperando en Dios que me sane por completo, no hay accidente pequeño, más cuando es en moto, pero la mano divina, los ángeles que aparecen en el camino, agradezco a los héroes sin capa, los Bomberos Municipales de Ciudad Vieja, que llegaron y a quienes a diario se juegan la vida en las rutas de mayor tránsito, como la RN 14 el tránsito a Ciudad Vieja, San Juan Alotenango rutas peligrosas y a la doctora Jimena López", expresó.
"Espero y por fe que me recuperaré pronto... que Dios los bendiga y proteja por nombre y apellido".
¿Quién es María Teresa López Lima?
Ejerce como comunicadora y corresponsal en el departamento de Sacatepéquez, especialmente en Antigua Guatemala y Alotenango.
Brinda información en radios de la localidad, además de en sitios de información en redes sociales.