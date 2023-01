Mapaches causan pánico al caer del techo en plena sesión de alcaldía en Acapulco

El incidente sorprendió a los presentes que nunca esperaron que los animales cayeran inesperadamente del techo.

En redes sociales circula un video de la sesión de la alcaldía de Acapulco, donde se pudo ver cómo dos mapaches cayeron del techo, luego de que una parte de éste se viniera abajo, lo que causó pánico y gritos de los presentes.

En la grabación se puede captar cómo se realizaba la reunión, la cual estaba conformada por políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además se encontraban periodistas y trabajadores del lugar.

Tras un sobresalto al comenzar a escuchar ruidos, los asistentes se sorprendieron por el estruendo que causó la ruptura del techo, seguido de un chillido de los mamíferos que cayeron con rapidez, mientras éstos buscaban la manera de caer y no causarse daño.

Uno de los mapaches se intentó subir a las mesas, mientras los políticos que se encontraban ahí saltaron con pánico deseando no tocar al animal; por su parte el segundo animal corrió por los espacios que dejaban las sillas que se encontraban acomodadas en dos niveles, lo que ocasionó que los que se encontraban sentados se pararan rápidamente.

Lo más triste de la escena en el cabildo de Acapulco es que a los mapaches los querían patear, parece que los que trabajan ahí no saben reaccionar frente a otra especie si no es con violencia... ¿cómo los agarraron y qué hicieron con ellos? pic.twitter.com/XJTlJ7ipvV — Nacho Lozano (@nacholozano) January 20, 2023

Los mapaches son catalogados como no agresivos; sin embargo, al verse acorralados suele sobresalir su sentimiento de supervivencia y su primer opción siempre va a ser huir de la zona. Una de las mayores recomendaciones es que los humanos no se acerquen, debido a que algunos pueden tener rabia; además de no alimentarlos.