Marcelo Gallardo anuncia que deja el banquillo de River Plate

Marcelo Gallardo, ídolo y técnico con más títulos de River Plate, anunció este lunes que dirigirá su último partido al mando del club de la banda roja el próximo jueves, cuando el Millonario enfrente a Banfield en el estadio Monumental por el torneo Apertura del futbol argentino.

En su segundo ciclo como entrenador de River, que comenzó en agosto de 2024, Gallardo no consiguió levantar una decepcionante campaña de 2025, sin títulos, y actualmente atraviesa un inicio de campaña flojo, con tres derrotas consecutivas en la liga.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", dijo El Muñeco, visiblemente abatido, en un video publicado a través de las redes sociales del equipo de Buenos Aires.

Tras la caída ante Velez (1-0) el domingo, el técnico argentino se reunió este lunes con los altos mandos del club para tomar una decisión. Marcelo dirigió el entreno con el grupo y luego comunicó que no seguiría en el banquillo.

River Plate tendrá que buscar un nuevo entrenador en los próximos días, sobre todo porque en lo que resta de la temporada aún les queda por competir en Copa, Liga y en la Copa Sudamericana.