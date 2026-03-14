El horario ideal para desayunar y reducir el riesgo de obesidad

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Desayunar en el momento preciso impacta directamente en los niveles de energía y en el mantenimiento de un peso saludable, según expertos.

GQ publicó un reportaje acerca de la manera más asertiva de crear tu horario para desayunar.

Según la recolección de información comer entre una y dos horas después de despertar, favorece el funcionamiento metabólico y la respuesta energética del organismo, de acuerdo con expertos citados por el medio.

Horario recomendado para desayunar

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard el horario recomendado es entre 60 y 120 minutos tras despertar. La pauta contribuye al equilibrio de los niveles de azúcar en sangre y se asocia con una mayor sensación de energía a lo largo del día.

Consumir el desayuno dentro del periodo recomendado alinea las demás comidas con los ritmos circadianos, promoviendo el control del metabolismo y del apetito.

Interrumpe el ayuno nocturno y proporciona la dosis inicial de nutrientes al cuerpo, este momento aprovecha la sensibilidad a la insulina en las primeras horas del día, condición que facilita la absorción de nutrientes y optimiza el rendimiento cerebral y muscular.

¿Qué ocurre si omites o retrasas el desayuno?

La omisión del desayuno o su retraso más allá de las dos horas desde que despiertas puede tener consecuencias adversas para la salud metabólica.

Quienes no desayunan presentan un mayor riesgo de sufrir resistencia a la insulina, alteraciones en los perfiles lipídicos y aumento de peso corporal.

Los adultos que omiten el desayuno tienen un riesgo hasta 27% superior de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 20% mayor de sufrir diabetes tipo 2, en comparación con quienes mantienen un patrón regular de desayuno.

Según la revista médica The Lancet la ausencia de un desayuno equilibrado impacta negativamente en la función cognitiva, la memoria y el estado de alerta, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores.

Foto: Infobae.

Toma en cuenta esto si deseas una vida saludable

Desayunar al menos cinco veces por semana se asocia con un menor riesgo de obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarias. Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener un horario regular para el desayuno y de integrarlo como parte clave de la rutina diaria de salud.

Recomendaciones para un desayuno saludable

Además de los horarios, es importante que cuides lo que comes. La calidad nutricional del desayuno es tan decisiva como el momento de su consumo.

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda estructurar la primera comida del día a partir de carbohidratos complejos —como avena, pan integral o quinoa—, que proveen energía de liberación sostenida y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Huevos, yogur natural, leche descremada, legumbres o frutos secos, promueven la saciedad y contribuyen al desarrollo y reparación de tejidos.

Frutas frescas, verduras y cereales integrales, favorece la salud digestiva y el control del peso, además de modular la absorción de azúcares.

Las grasas saludables, como las del aceite de oliva extra virgen, el aguacate y las semillas, aportan energía y benefician la función cardiovascular y la absorción de vitaminas liposolubles. Trata de tener una comida variada y bien planificada, que cubra tus necesidades energéticas.

¿Qué pasa si desayunas de manera balanceada?

Esto ayuda al bienestar general y rendimiento, mejores indicadores de salud metabólica, mejor desempeño cognitivo y mayor bienestar general desde las primeras horas del día.

Evita opciones ultraprocesadas, ricas en azúcares simples y grasas saturadas.

Con información de GQ e Infobae,



