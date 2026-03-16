"Una batalla tras otra", la mejor película y Paul Thomas Anderson el "mejor director"

"Una batalla tras otra" fue catalogada como la "Mejor Película" en la gala de los Oscar y Paul Thomas Anderson el "Mejor Director".
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"Una batalla tras otra", la épica parte comedia - parte drama de Paul Thomas Anderson se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.
La cinta se llevó 12 estatuillas, las otras fueron "Mejor actor de reparto" "Mejor Guión adaptado", "Mejor montaje" y "Mejor casting".
La cinta derrotó a "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores" y "Sueños de trenes".
La Trama
Este es un thriller político que sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario de los años 70 que vive oculto. Su pasado lo alcanza cuando el Coronel Lockjaw (Sean Penn) secuestra a su hija, obligándolo a reunir a su antiguo grupo para rescatarla, en una trama sobre redención, traumas heredados y lucha de clases.
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