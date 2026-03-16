Michael B. Jordan y Jessie Buckley, mejores actores en los Oscar

Michael B. Jordan y Jessie Buckley fueron considerados "Mejor Actor" y "Mejor Actriz".
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Momentos muy emotivos se vivieron en la entrega. Jessie Buckley habló de las madres en este día que se celebra en Reino Unido, hablando de su pequeña de tan solo unos meses.
"Dios es grande, Dios es bueno", con estas palabras, Jordan inició su discurso en el que agradeció a sus padres, quienes viajaron desde Ghana para estar presentes en la ceremonia.
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