Aseguradora General gana el torneo de Alto Handicáp de Polo

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Con un total de 6 puntos, el conjunto de Aseguradora General, se hizo con la victoria en el torneo más importante de Guatemala de Polo sobre Césped: Alto Hándicap 2026.

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El evento se desarrolló en las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán. El conjunto campeón, se impuso en el último partido a La Patrona, por marcador de 10 a 9, siendo este uno de los partidos más emocionantes del certamen.

El equipo de Aseguradora General, estuvo integrado por los argentinos, Félix Esain, y Mateo Lalor; mientras, que Nicholas Neutze, y Juan Marco Montano / Luis Fernando Luna, fueron los poleros nacionales.

Las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán, fue testigo del torneo más importante de Polo, que se realiza en Guatemala. (Foto: ASOPOLO)

Y es que, para esta edición del certamen, los equipos guatemaltecos se reforzaron con jugadores argentinos de clase mundial, quienes, además de competir en su país, viajan por el mundo jugando este deporte en la élite de esta práctica.

Para la conquista del cetro 2026 de Alto Hándicap, Aseguradora General jugó un torneo perfecto, al conquistar tres victorias consecutivas (6 puntos). En la primera se impuso 7 a 5 ante La Misión, en el segundo venció 9 a 7 ante Caobanal; mientras que, en el tercer juego, sentenció la obtención del cetro, con un triunfo 10 a 9, ante La Patrona, siendo este uno de los juegos más emocionantes del certamen, en el cual cada chukker, se disputó hasta el final.

En el segundo lugar del certamen se ubicó, La Patrona, quien logró cuatro unidades; mientras que, en tercero y cuarto puestos, se situaron, Caobanla y La Misión. El reconocimiento de Fair Play fue para Gabriel Neutze; mientras que, el título de goleo fue para el argentino, Alfredo Capella, con 21 goles.