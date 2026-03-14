¡A semifinales! Selvin Bracamonte clasifica en Master Chef UK

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Selvin Bracamonte clasificó rumbo a semifinales de "Master Chef UK", en una dura competencia junto a los mejores del Reino Unido.

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El guatemalteco triunfó con un plato 100% guatemalteco: chiles rellenos. Ahora es uno de los 3 seleccionados rumbo a la esperada final. ¿Será el ganador?

Selvin Bracmonte celebra su clasificación. (Foto: Marter Chef UX)

"Haciendo honor a mis raíces y mi familia, este plato representa ¡a Guatemala entera! Carnitas, pupusas, chiles rellenos y chirmol, todo en un plato que para mi fue muy significativo", explicó.

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"Tengo 7 tíos y tías y ni siquiera sé cuantos primos tengo", expresó a los jueces. "Esto me recuerda tanto a casa, el olor, las texturas, hay algo muy especial cuando puedes sentir a tu casa", dijo, mientras hacía las carnitas.

Foto: Master Chef UK.

"Se trata de una celebración familiar" dijo uno de los jurados, esperando el resultado. Al final, Mario, de raíces Andaluzas, en España, se retiró del programa.

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@sellbracamonte Haciendo honor a mis raíces y mi familia este plato representa no solo a mi familia, si no a Guatemala entera ! Carnitas,pupusas,chiles rellenos, chirmol, todo en un plato que para mí fue muy significativo ♬ sonido original - Sell Bracamonte