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"Las guerreras k-pop" recibe dos Oscar en una gala sorpresiva

  • Por Selene Mejía
15 de marzo de 2026, 20:24
"Las guerreras kpop"&nbsp; hace historia pues es primera vez que una canción de Kpop gana en esta gala. (Foto: Oficial)

"Las guerreras kpop"  hace historia pues es primera vez que una canción de Kpop gana en esta gala. (Foto: Oficial)

"Las guerreras k-pop", el gran éxito de Nextlifx, recibió dos Oscar en la gala de la 98 edición. 

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La historia sobre el bien y el mal que incorpora la mitología tradicional coreana y una banda sonora energizante, ganó las categorías a "Mejor película animada" y "Mejor Canción Original".

"Golden" es el nombre del tema que se escucha alrededor del mundo, muchos lo consideran como un himno de empoderamiento, autosuficiencia y crecimiento personal.

La cinta se estrenó en Netflix en junio de 2025 y logró récords históricos. "Esto es para Corea y para los coreanos en todos lados", dijo la codirectora Maggie Kang al recibir la estatuilla, quien subió al palco junto al también director Chris Appelhans y la productora Michelle Wong.

En la trama HUNTR/X es un grupo de K-pop cuyas integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios armadas. Sus canciones ayudan a crear una barrera mágica llamada Honmoon que protege a la humanidad.

Rumi, Mira y Zoey son el trío que se encarga de dar vida a los temas. 

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