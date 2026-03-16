"Las guerreras k-pop" recibe dos Oscar en una gala sorpresiva

"Las guerreras k-pop", el gran éxito de Nextlifx, recibió dos Oscar en la gala de la 98 edición.
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La historia sobre el bien y el mal que incorpora la mitología tradicional coreana y una banda sonora energizante, ganó las categorías a "Mejor película animada" y "Mejor Canción Original".
"Golden" es el nombre del tema que se escucha alrededor del mundo, muchos lo consideran como un himno de empoderamiento, autosuficiencia y crecimiento personal.
La cinta se estrenó en Netflix en junio de 2025 y logró récords históricos. "Esto es para Corea y para los coreanos en todos lados", dijo la codirectora Maggie Kang al recibir la estatuilla, quien subió al palco junto al también director Chris Appelhans y la productora Michelle Wong.
En la trama HUNTR/X es un grupo de K-pop cuyas integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios armadas. Sus canciones ayudan a crear una barrera mágica llamada Honmoon que protege a la humanidad.
Rumi, Mira y Zoey son el trío que se encarga de dar vida a los temas.