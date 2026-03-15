"Las abuelas y los abuelos de María Candelaria": El nuevo libro de Julio Ajin

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Conoce la obra de Julio Ajin Mutz, un puente entre el pasado y el presente de San Pedro Sacatepéquez. Con literatura y pintura, el autor logra plasmar la esencia del municipio en un libro fundamental para entender la herencia cultural que vive en cada relato ancestral.

En un ambiente cargado de memoria, identidad y arte, el escritor Julio Ajin Mutz, originario de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, presentó en el salón municipal su obra titulada "Rati it Rumama Ri María Candelaria (Las abuelas y los abuelos de María Candelaria)", un libro que entrelaza historia, tradición oral y sensibilidad cultural.

La actividad se convirtió en un espacio de encuentro entre generaciones. Vecinos y promotores culturales se reunieron para acompañar al autor en la presentación de esta propuesta literaria que busca dar a conocer parte de la historia de los abuelos de San Pedro Sacatepéquez, fortaleciendo así la identidad del municipio.

La muestra de acuarela complementa el aporte al rescate de la tradición oral. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Varinia Matute, directora del proyecto 6-12-6, explicó que la obra narra la historia de una niña sampedrana y retrata las costumbres y prácticas que se viven durante el Día de los Muertos en la localidad.

Según destacó, el libro no solo preserva la tradición oral, sino que también incorpora datos arqueológicos, integrando distintas disciplinas en una sola propuesta cultural.

"Para nosotros es un gran honor presentarlo a la población y que se conozca la historia antigua, dejando plasmada la tradición oral y dando a conocer datos arqueológicos. Es una combinación cuyo resultado es muy bonito, lleno del arte del escritor Julio Ajin", expresó.

Pinturas con acuarelas hechas por el escritor fueron expuestas al público. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Muestra de pintura

La velada tuvo además un componente visual que enriqueció la experiencia. Durante la presentación, se expuso una muestra de pinturas en acuarela realizadas por el propio autor, piezas que complementan el contenido del libro y refuerzan su aporte al rescate de la tradición oral.

Cada obra evocó escenas, símbolos y emociones vinculadas a la memoria colectiva del municipio sampedrano, convirtiendo el evento en una experiencia artística integral que el público presente admiró.

La directora del proyecto, Virinia Matute, brinda su apoyo al escritor sampedrano. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

Muestra su satisfacción

Por su parte, Ajin Mutz manifestó que la publicación representa la culminación de un proceso profundo de investigación y reflexión cultural.

"Es una gran satisfacción lograr este objetivo que teníamos como proyecto de investigación, dentro del contexto cultural, y compartir un poco del conocimiento con nuestros vecinos sampedranos", señaló.

Con el libro y las pinturas se busca rescatar la tradición oral. (Foto: Cortesía Julio Ajin Mutz)

Asimismo, el escritor destacó que "este fue un gran proceso, enriquecido por los comentarios que recibimos, que nos ayudaron a comprender mejor nuestra identidad y la herencia de nuestros ancestros".

Con literatura y acuarelas, el autor logró tejer un puente entre el pasado y el presente, recordando que la historia de un pueblo vive en sus relatos, en sus tradiciones y en el arte que las mantiene vigentes.