¡Alza en gasolina! Los precios del combustible aumentan este viernes

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Los aumentos son de Q1.50 a Q2.00 en los precios de los distintos combustibles.

Este viernes 13 de marzo se ha visto el aumento de precios de los combustibles en las distintas gasolineras del país.

Algunas gasolineras aumentaron los precios de la siguiente manera en la ciudad capital:

Superior: 36.49 y en servicio completo a 37.99

Regular: Q35.49 y en servicio completo a 36.99

Diésel: 37.29 y en servicio completo a Q38.79

El monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) hasta el pasado jueves 12, era con lo siguientes precios para el área metropolitana:

Superior: Q34.92 y en servicio completo Q35.94

Regular: Q33.97 y en servicio completo Q34.98

Diésel: Q35.16 y en servicio completo Q36.17

Lo que muestra un aumento aproximado de Q1.50 en la gasolina superior y regular. Mientras que, en el diésel se ha incrementado aproximadamente Q2.00 su valor.

Ante el alza del combustible, los guatemaltecos se ven afectados y preocupados pos sus bolsillos. (Foto ilustrativa: istock)

Causas del alza

El incremento en los precios de los combustibles en Guatemala fue tema de discusión el pasado jueves en el Congreso de la República en donde se analizaron las posibles causas del alza y el impacto que podría tener en la economía del país.

Durante una citación, funcionarios del MEM y del Ministerio de Economía explicaron que el comportamiento del mercado responde a factores internacionales, mientras que el Ejecutivo evalúa medidas para mitigar sus efectos en la población.

Datos del MEM indican que Guatemala depende totalmente de las importaciones de combustibles, pues el país es 100% importador de derivados del petróleo.

Los combustibles ingresan principalmente por el Pacífico y el Atlántico, que representan aproximadamente el 80% y 20% de las importaciones, respectivamente, por lo que cualquier variación en el precio internacional del crudo impacta directamente en el mercado nacional.