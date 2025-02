El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla sobre el "pequeño terremoto"

-

Marco Rubio comenta sobre el "pequeño terremoto" durante su visita a Guatemala.

Durante su reunión con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, este 5 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, compartió una curiosa experiencia que vivió al llegar a Guatemala.

Rubio mencionó haber sentido un "pequeño terremoto", un evento que, según él, nunca había experimentado antes, ya que "esto no pasa en Miami".

En la conferencia, Rubio relató: "Y esta mañana también creo que ha sido una visita de tanto impacto que hubo un terremoto que lo sentí. La primera vez que tuve un terremoto en mi vida (...) sentí el movimiento, pensaba que posiblemente estaba mareado, no sé, y después me di cuenta por la mañana que fue un pequeño terremoto. Nunca había vivido algo así, eso no existe en Miami".

Consecutivamente, la conferencia siguió su curso. En esta se abordaron temas como la seguridad, economía, diplomacia, migración y el narcotráfico.

