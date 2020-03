María Celeste Arrarás en cuarentena por sospecha de coronavirus

María Celeste Arrarás grabará el programa "Al rojo vivo con María Celeste", que se transmite por la cadena Telemundo, desde su casa.

Al parecer la celebridad de la televisión estuvo junto a alguien que fue diagnosticada con el virus.

TE PUEDE INTERESAR:

“ Estoy en cuarentena como medida de precaución, quedándome en casa porque una amiga mía que adoro salió positivo de Covid-19 y estuve con ella hace poco ” María Celeste Arrarás.

"Me quedé en la casa por precaución, pero desde aquí estoy trabajando con la misma intensidad o más”, dijo Arrarás en exclusiva al medio de espectáculos People en Español.

“Tengo 24 horas de trabajo, estoy pegada a todo lo que es noticioso y hablando por teléfono con todos los expertos, estoy consumida por este tema”, siguió.

También expresó que no se hará la prueba: “No me voy hacer nada porque el contacto que tuve con ella fue con bastante seguridad, pero no se sabe”, aclaró.

“No tengo ningún síntoma por ahora, tengo un termómetro que se va a quedar sin batería y a cada rato me tomo la [temperatura]”, dijo.

“Es duro para todos. Es muy fácil para mí decir que me voy en cuarentena en mi casa con mis hijos y tengo los recursos para estar en una crisis como esta. Pero es muy difícil decirle esto a mucha gente que me escribe y me dice que quisiera estar en su casa y sentirse seguro, pero no pueden porque tienen que llevar comida a sus hijos. Eso me quita el sueño”, afirmó.

También se mostró inquieta pues muchas personas no están tomando en serio la pandemia:

“El que no esté en cuarentena voluntaria se va a llevar la sorpresa de su vida. Aquellos que piensan que es un catarro, que lo piensen mejor. Mi amiga está pasándolo muy duro y muchas personas que conozco la están pasando durísimo”, sentenció Arrarás, que a la vez está feliz porque volverá a trabajar en su show con quien fuera su mancuerna por años, la también periodista Myrka Dellanos. “Estoy contenta [que Myrka] estará durante la cobertura especial del coronavirus. Me ha tocado estar en casa [pero] me siento muy contenta de que ella esté con nosotros porque siempre hemos querido trabajar juntas”.