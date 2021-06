Marines británicos prueban traje "jet" de alta velocidad (video)

El traje volador viene con 5 motores y 1,050 caballos de fuerza que le permiten alcanzar una excelente velocidad.

La Fuerza Naval Real Británica y los soldados marines han probado un traje "jet" o traje volador desarrollado por la empresa Gravity Industries, que puede volar hasta 80 mph (128 Kmh), y trepar hasta 12,000 pies (3.6 km) en el aire.

Richard Browning es el fundador de la empresa creadora del novedoso atuendo.

Browning tiene 42 años, es inglés y él mismo se dio a la tarea de probar su invento. En septiembre del año pasado, fue probado por un paramédico y ahora los Marines Reales se fueron mar adentro en la costa sur del Reino Unido durante tres días para poner a prueba el traje.

En el video se puede ver cómo uno de ellos levanta vuelo y viaja a alta velocidad para aterrizar en la cubierta de un barco sin problemas.

El traje puede ayudar a los solados a llegar rápido a un barco tal como lo han hecho mediante helicópteros.

Un traje jet de esa empresa está valorado en US$ 440 mil (Q 3.4 millones).

Hasta el momento, solo un civil ha adquirido un ejemplar del traje, se trata del neoyorkino Steve Louro, quien declaró a los medios que se necesita entrenamiento para poder usarlo.