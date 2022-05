Mario Escobar expone a conductora que habría filtrado la necropsia de Debanhi

El padre de Debanhi acusó a una periodista de filtrar datos de la segunda necropsia realizada al cuerpo de su hija, además de mostrar supuestos mensajes que ella le envió por equivocación a WhatsApp en donde presiona para obtener información.

Otras noticias: Difunden video inédito de Debanhi Escobar

En un video difundido en redes sociales, Mario Escobar confirmó la veracidad de lo publicado por El País y criticó con dureza a la periodista Azucena Uresti de Milenio, pidiendo que se abriera una carpeta de investigación, tanto a los involucrados en la fuga de información, como a El País y a la conductora.

"Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que se haga una depuración en la fiscalía, exijo que si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan y se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente…exijo a Azucena Uresti que salga y haga su declaración, me está marcando, tengo como 30 llamadas de ella (…) la regaste, dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo a la gente de El País, que también les abran una carpeta y a todos los involucrados que les abran una carpeta de investigación", dijo.

Mario aseguró que estaba siendo acosado por la periodista a través de llamadas y mensajes de texto.

“Hace unos momentos Azucena Uresti me manda esta información, se equivocó, me lo manda a mí, solicitando a alguien de la Fiscalía de Nuevo León lo siguiente y todavía se burla la señora”, dijo.

Escobar leyó un supuesto mensaje que Uresti le mandó a través de WhatsApp, pero que no iba dirigido a él, sino a otra persona que al parecer trabaja al interior de la Fiscalía de Nuevo León y a quien le pedía la necropsia para poder publicarla.

Según dijo, Azucena Uresti borró de inmediato los mensajes al darse cuenta que se había equivocado de número y comenzó a llamarlo, haciéndole unas 30 llamadas, pero decidió no contestarle para hacer el video y exhibir la corrupción que, a su juicio, hay dentro de la institución.

“Ella es una comunicadora, Azucena Uresti, de un noticiero estelar, que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no, por algo esa empresa tiene esa información, no sé cuánto paguen, no sé cuánto cobran, no sé qué está haciendo la Fiscalía que yo confié que iba a hacer las cosas bien, por eso no les creen porque son unos corruptos”, aseguró.

Mario asegura que quiere saber quién asesinó a su hija y que está cansado de confiar en una institución que le falló.