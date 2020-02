Mario Estrada: "Me reuní con las personas equivocadas"

El excandidato a la presidencia de Guatemala, Mario Estrada, fue condenado este martes por una corte federal en Estados Unidos a 15 años de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico.

Estrada, al momento de recibir la sentencia, se refirió a sus hijos, a quienes pidió disculpas y según La Voz de América, dijo que eran hombres de bien y con estudios que se encuentran aportando a su país.

“Yo busqué el beneficio de mi país pero me reuní con personas equivocadas y no supe decir que no en su momento”, habría sido lo que Estrada dijo antes de que el juez emitiera la condena.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

El juez Jed S. Rakoff de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York utilizó una cita que también empleó la Fiscalía para emitir su sentencia: “Estrada estuvo dispuesto a vender a su país para beneficiar al cartel de Sinaloa, lo que es inaceptable”, según constató La Voz de América.

Durante la audiencia, donde se emitió sentencia, estuvieron presentes amigos, familiares y los dos hijos de Mario Estrada, según confirmó el mismo medio.

RECUERDA:

Estrada aceptó haber beneficiado al cártel de Sinaloa para trasegar droga por Guatemala y facilitar su ingreso a México y Estados Unidos. El juez habría tomado en cuenta el comportamiento de Estrada y su aceptación de cargos para no imponer una sentencia de cárcel de más de 20 años.

Se desconoce si la defensa apelará y a qué prisión será enviado el excandidato presidencial de Guatemala.