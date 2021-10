Más del 50% no acuden a su cita para cambiar placas vehiculares

El jefe de la SAT expuso que más del 50% de las personas que tienen programada su cita para tramitar sus placas vehiculares no se presentan.

El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, dio a conocer que la mayoría de personas que no han llegado por sus placas de circulación y que tienen cita programadas son motoristas

"Tenemos un serio problema que las personas hacen cita y no se presentan. Yo si quiero llamar a la reflexión a estas personas, estamos buscando la forma si un contribuyente tiene cita y no se presenta, esa cita cuando la vuelva a pedir, se va bastantes meses atrás porque nos colapsa el sistema por culpa de esa persona dejamos de atender a otra persona que está interesada en hacer su trámite", explica el superintendente.

En la gráfica se muestra que solo hay afluencia para recibir las primeras placas, pero la mitad de los que tienen cita para el cambio de papel a metal no se hacen presenten. (Gráfica: SAT)

Detalla que en placas metálicas de cambio el 39% no se presenta a su cita cuando es de una placa; el 50% no se presenta cuando son de dos placas. En motos tenemos el 40% que no se presentan, 50% no se presentan cuando son dos placas y personas que tienen varios vehículos el 57% no se presentan.

Hizo una llamado a la reflexión a estas personas que no acuden cuando se les ha llamado por teléfono para confirmar su cita. Pide que si no pueden presentarse que la cancelen con tiempo.

Diaz también informó que se necesita cambiar hasta 800 mil placas: de una placa: 534,554 y de dos: 351,854.

Señaló que para reposición de una placa han entregado durante el 2021 un total de 534,554, distribuidas a 358,593 motos nuevas. De papel se han entregado 276,772 placas. En PVC distribuyeron 175,961 y de dos placas 75,082, Este último lo calificó como importante, porque son las placas que se deben cambiar.

Además reiteró que "no hay escasez de placas metálicas. Estamos trabajando para cumplir con los plazos de ley y realizar la compra de más distintivos".

Superintendente Marco Livio Díaz: "reiteramos que no hay escasez de placas metálicas. Estamos trabajando para cumplir con los plazos de ley y realizar la compra de más distintivos" pic.twitter.com/XsDVi9H10x — SAT Guatemala (@SATGT) October 15, 2021

