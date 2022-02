Más de 50 mil ucranianos huyeron del país tras invasión rusa

Más de 50 mil ucranianos huyeron de su país desde el inicio de la invasión rusa la madrugada del jueves.

"Más de 50 mil refugiados ucranianos huyeron de su país en menos de 48 horas, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia, y muchos otros se dirigen hacia las fronteras", tuiteó Grandi, que el jueves dio parte de unos 100 mil desplazados internos en Ucrania a causa del conflicto.

Grandi también agradeció "calurosamente los gobiernos y ciudadanos de los países que dejan sus fronteras abiertas y acogen a los refugiados". Los ucranianos huyen también a Hungría y Rumanía.

En otro tuit, agradeció particularmente la presidenta moldava, Maïa Sandu, por "haber permitido a las personas que huyen de Ucrania de atravesar en toda seguridad la frontera con Moldavia" y le aseguró que Acnur "hará todo lo posible para ayudar a movilizar la ayuda internacional mientras los recibe y acoge".

Rusia inició su invasión de Ucrania este jueves de madrugada, con bombardeos en todo el país, incluida Kiev, la capital. El viernes, la ciudad era escenario de feroces combates entre las fuerzas invasoras rusas y el ejército ucraniano, al que Vladimir Putin llamó a tomar el poder.