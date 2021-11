Massiel Carrillo revela el acoso que vivió en televisión

La expresentadora de noticias compartió las razones por las que salió de la televisión nacional.

Massiel Carrillo, una de las presentadoras más populares de los últimos años en la televisión de Guatemala, reveló que fue víctima de acoso en su último trabajo en los medios.

La abogada de profesión, explicó que tras el cambio de dirección en su último trabajo le provocó diversos problemas, especialmente el acoso laboral.

“No compartía los criterios de ese entonces y aparte que cambiaron de dirección y pusieron a un hombre. Era un acoso diario y terrible que me tenía y por eso decidí salir. Como no le hice caso, se volvió como en odio y me trataba mal. Era un acoso horrible y mejor me voy”, explicó Carrillo en el Podcast de Neto Bran.

Massiel resaltó que para ese entonces, 2016, no tenía contemplado dejar los medios, pero la situación le hizo tomar una decisión que a la larga le permitió convertirse en una empresaria.

Massiel Carrillo destacó que actualmente se enfoca en la expansión de sus tiendas de artículos diversos a nivel nacional. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

“Yo estaba en los medios y estaba enfocada en eso. Lamentablemente fue por esa circunstancia que se dio. Fue una gritada que me dio ese señor el último día que estuve ahí, antes de la navidad del 2016. Me fui de vacaciones y pensé que las cosas iban a cambiar, pero cuando regresé las cosas estaban peor. Iba a presentar mi segmento, pero me dijeron que solo iba a presentar farándula y fue como un despido indirecto. Fue parte del mismo acoso y consecuencia de eso”, agregó.

Carrillo dijo que anteriormente no había abordado el tema públicamente hasta ahora, pues en redes sociales solo explicó que había dejado su trabajo en el noticiero porque no compartía los criterios de la dirección de su antiguo trabajo.

La ex presentadora contó este episodio en su trayectoria en el podcast de Neto Bran. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

“Se dio por el acoso, acoso laboral. Fue esa la razón por la que renuncié”, apuntó.

Además, contó que tuvo la oportunidad para trabajar en un medio en el extranjero, pero no quería despegarse de su familia, por lo que decidió rechazar la oferta ya que se siente apreciada por sus seguidores.