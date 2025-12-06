Máxima emoción a un día del cierre del Campeonato Nacional Juvenil de Golf

-

La tercera jornada de la categoría Infanto Juvenil del LXXIII Campeonato Nacional de Golf se vivió con muchas emociones e intensidad. El campo de Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula, fue testigo de como los líderes se afianzaron en la punta de sus divisiones, a falta de un día para que culmine la competencia.

El certamen de golf más importante de Guatemala está por bajar el telón. Este sábado se jugó el tercer día de competencia de la categoría, en la cual los niños y adolescentes brindaron sus mejores golpes, para llegar afianzados al día final, el cual se celebrará este domingo. Como ha sido habitual en esta categoría, algunos golfistas recorrerán los 18 hoyos del campo, y otros únicamente 9, esto según la edad de los jugadores.

Así, en la división de varones, de 15 a 18 años, Matías Calderón, se sitúa en el liderato general, con un score total de 212, -4 bajo el par; sin embargo, únicamente a un golpe se encuentra Fernando Saravia, con un 213, -3 bajo el par, seguido por Alexander Rubín, quien ha tirado en las tres jornadas para 215, -1 bajo el par. Sin duda alguna, esta es la categoría más disputada del certamen, y cualquiera de los primeros tres lugares podría llevarse el título.

En la división femenina, de 15 a 18 años, Daniela Hernández, continúa en el primer lugar de la tabla, con un score de 231, +15 sobre el par, para ubicarse como virtual ganadora del certamen; ya que, Marian García y Ayelet Altalef, cuentan con scores de 262 y 272 sobre el par (+46 y +56 sobre el par), respectivamente.

El jugador, Matías Calderón, se encuentra en el liderato de la división de 15 a 18 años. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Sara Castrillo y Mateo Asturias, comandan las divisiones de 13 a 14 años, femenino y masculino, respectivamente. Castrillo cuenta con un score total de 232, +16 sobre el par; mientras que, Asturias, ostenta un 220, +4 sobre el par.

Además, Gabriel Castillo y Marcela Saravia (11 a 12 años), Mateo Castillo y Montserrat Fuentes (9 a 10 años), Andrew Rogers (7 a 8 años), Álvaro Ortega y Penélope Menéndez (hasta 6 años), marchan como líderes de sus respectivas categorías.