Max Verstappen ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo 28 de mayo.

Esste domingo el piloto neerlandés Max Verstappen, vigente doble campeón mundial, ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, reforzando todavía más su ventaja en la clasificación general de esta temporada tras esta sexta cita del Mundial.

El neerlandés lideró el podio del día en el Principado, con el español Fernando Alonso (Aston Martin) segundo y el francés Esteban Ocon (Alpine) tercero.

Verstappen es todavía más líder en la clasificación general, por delante de su compañero Sergio Pérez, que ganó en Mónaco en 2022 pero que esta vez ha tenido un fin de semana para olvidar, con una salida de ruta el sábado que le hizo comenzar en el final de la parrilla este domingo.

El mexicano fue decimosexto en la carrera y pudo mantener su segundo puesto en la general, aunque Alonso, tercero, se acerca a 12 puntos.

Respecto a Verstappen, Pérez queda a 39 puntos, cuando había llegado a Mónaco a 14 unidades.

La estrella de Red Bull había comenzado la carrera en cabeza, desde la 'pole position', y controló a la perfección a sus competidores, manteniendo en todo momento la primera posición y con únicamente la lluvia, que se invitó a la fiesta en el último tercio de la carrera, como contratiempo.

"No sabíamos muy bien qué podía pasar (...) Había que mantener la calma y pilotar en todas las condiciones", señaló 'Mad Max' tras cruzar la meta sobre ese elemento externo, que no impidió su victoria en este 80º Gran Premio de Mónaco.

Su victoria privó de subir a lo más alto del podio a Fernando Alonso, que comenzó segundo la carrera y que también mantuvo esa posición en el circuito urbano del microestado mediterráneo, donde la estrechez de las rutas del trazado hace difíciles los adelantamientos.

Alonso consiguió el segundo puesto pese a la estrategia de su equipo ante la meteorología. El piloto asturiano de 41 años fue llamado primero a 'boxes' para calzar neumáticos medios a su monoplaza... antes de ser llamado una vuelta más tarde para poner unas ruedas intermedias, mejor adaptadas a una pista húmeda.

"Ha sido difícil", admitió Alonso. "Hemos tenido que trabajar con la estrategia. Max ha corrido muy bien con los medios (en la primera parte de la carrera) y luego llegó la lluvia. Eso complicó las cosas y no era fácil pilotar en esas condiciones", añadió.