“Mazariegos es un rector de papel", estudiantes rechazan toma de posesión

Estudiantes de la Usac rechazaron la juramentación "a escondidas" de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.

"Walter Mazariegos fue investido como rector de la Universidad de San Carlos (Usac) a escondidas y en privado porque nadie lo acepta... su juramentación es ilegal e ilegítima", señalaron estudiantes, profesionales, egresados y trabajadores de esa casa de estudios.

Para los estudiantes, Mazariegos no fue electo, sino que "impuesto", debido a que "hubo irregularidades" en el proceso de elección, hecho que han calificado como un "fraude".

"Han hecho caso omiso de 60 días de toma de Rectoría y de la mayoría de recintos de la Usac. No les importa que los estudiantes hayan decidido entrar en paro y hoy pretenden consumar el delito... el crimen organizado pretende robarnos la Usac y no lo permitiremos", señalaron en una conferencia de prensa.

Los jóvenes indicaron que seguirán con las medidas de hecho, luego que Mazariegos fuera juramentado como Rector en un acto que se realizó de manera virtual y sin la presencia de la mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU).

"Las acciones evidencian la cobardía que tienen, pero también el vínculo con el Gobierno... en ningún momento se citó al CSU, ese personaje que se hace llamar Rector, no es más que rector de papel, no ha tocado ni tocará recinto universitario. No se sentará en la silla de rectorado, porque le corresponde a académicos comprometidos con la academia", indicaron.

Mientras que estudiantes de Agronomía hicieron un llamado a las personas asqueadas y con impotencia a unirse en la lucha para el rescate de la Usac, porque "frente a nuestras narices pretenden burlarse de los logros de la Universidad, sin importar la educación de quienes se preparan en esta casa de estudios".

También denunciaron que cada vez que salen de la universidad, son esperados por agentes de la Policía Nacional Civil, pero indicaron que seguirán en pie de lucha.

"Un mensaje claro para Walter Mazarieros: Nunca va a pisar nuestra alma mater como Rector... saldremos con los pies por delante o con la cabeza en alto, pero la autonomía no es negociable", advirtieron los estudiantes de agronomía.