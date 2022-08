¡Exige justicia! La mujer agredida en San Cristóbal cuenta su historia

La mujer agredida brutalmente frente a un condominio en San Cristóbal continúa exigiendo justicia a las autoridades del país, ya que su agresor está prófugo.

Melisa Diaz, la mujer que fue agredida por su expareja frente al condominio Villas Club El Dorado, zona 8 de Mixco el pasado 27 de julio, continúa manifestándose al respecto para exigir justicia a las autoridades.

En sus redes sociales ha encontrado una herramienta para alzar la voz y así ser motivación para muchas mujeres que atraviesan violencia doméstica e incluso agresión sexual. En sus plataformas publica constantemente mensajes motivadores y de apoyo.

"Realmente quiero justicia... Estoy consciente de que he sido víctima de este sujeto, pero, me he levantado sabiendo que soy una sobreviviente. Me levanté empoderada, decidida a alzar la voz por muchas mujeres que al igual que yo, sufrieron o sufren de esta violencia en secreto y quieren recibir justicia", manifestó.

Sin embargo, también ha revelado algunos detalles sobre el proceso legal que atraviesa. Según ha manifestado y confirmado a Soy502 en reiteradas ocasiones, su agresor, Leonel Alexander García Martínez, sigue prófugo de la justicia.

Fue el 5 de agosto cuando el juzgado a cargo del caso giró orden de captura en su contra, tras no presentarse por segunda vez, a su audiencia de primera declaración.

El estado de salud de la víctima

En una entrevista con Soy502, Melisa relató que todavía presenta daños en una mano y eso no le ha permitido que realice varias actividades, ya que tampoco puede hacer mucha fuerza, ni sostener objetos pesados. Pese a que las otras heridas en el cuerpo ya mejoraron, sigue con ciertos dolores.

No obstante, explicó que recibe atención psicológica que es coordinada por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).