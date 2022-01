El video viral del médico que atendió a heridos en accidente de Sumpango

El doctor circulaba sobre la ruta Interamericana. Presenció un accidente de un bus que dejó a varias personas heridas y fallecidos. El médico atendió a los heridos y luego criticó a las autoridades.

Un médico ha protagonizado un video viral en el que muestra su indignación y rechazo por la muerte de varias personas que iban a bordo de una camioneta que se salió de la ruta y cayó a un barranco a inmediaciones de Sumpango, Sacatepéquez.

De acuerdo con lo que manifiesta en la grabación, el doctor quien se identificó como Luis Alberto García Díaz, descendió de su carro y fue de los primeros en atender a heridos y registrar a los fallecidos del percance.

Con molestia e indignación, el profesional lamenta que las autoridades permitan a los conductores del transporte extraurbano conducir a altas velocidades sin imponer multas severas y dejar que sean responsables de este tipo de tragedias.

“Esto era de una niña de 15 años (una bolsa). Es responsabilidad de todos ustedes. Sí, policías, bomberos, gente civil, que esto no vuelva a pasar. Yo la saqué muerta por irresponsabilidad de las autoridades que no cuidan la velocidad de estos señores que son asesinos. Esto no puede seguir pasando”, expresaba.

Ante la mirada atónita de algunas personas que se encontraban en el lugar, el médico aseguraba que no se encontraba alcoholizado, sino indignado por la situación y la pérdida de las víctimas que representan a los guatemaltecos que necesitan usar estas unidades.

Médico atendió a pasajeros heridos en Sumpango mostró su indignación por el suceso y culpa a autoridades por permitir este tipo de sucesos al no regular la velocidad de las camionetas pic.twitter.com/05DQ5h3nzh — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 17, 2022

“Aquí está mi hermana, aquí está mi prima, mi tía, sus hijas aquí están muertas por irresponsabilidad de las autoridades de tránsito", dijo el médico.

Las autoridades habían reportado al menos la muerte de cinco personas y más de 40 heridos tras el percance ocurrido la tarde del 16 de enero en la ruta Interamericana con pasajeros que provenían en su mayoría de Quiché y Chichicastenango.