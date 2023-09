La médico guatemalteca que estiliza a las estrellas y se hizo viral

-

Flaminia fue invitada al programa de Yordi Rosado en EXA F.M. en ciudad de México y causó expectación acerca de su trabajo como médico de las estrellas, recientemente se conoció a algunos de sus famosos pacientes, entre ellos Olga Tañón.

Flaminia contó a Soy502 cómo surgió el acercamiento con Yordi y su experiencia en la cabina, que se ha hecho viral en redes. Recientemente también salió a luz los nombres de las las personalidades a las que la famosa le ha hecho 'arreglitos estéticos' que no han pasado desapercibidos por los buenos resultados.

"Estoy con la doctora Flami, doctora en Guatemala, en México y una de mis doctores también, que no se me pongan celosos los otros, ella es la única nena que está conmigo, me hizo una puntita aquí (nariz) y aquí (barbilla), preciosa, para estar más chula y natural, es una Miss", explicó Tañón en un video.

"Olga es una increíble persona desde hace un tiempo hemos trabajado juntas, muchos conocidos en México han hablado de mi trabajo y eso le dio curiosidad a Yordi", señaló acerca del motivo de la invitación.

De su experiencia en la cabina de EXA dijo: "Para mí fue un honor porque es una persona con una reconocida y larga trayectoria profesional a nivel internacional y siempre ha destacado como uno de los mejores conductores", contó el famoso.

"En junio de 2023 me nombraron de 'Forbes Español' como una de las 50 mujeres más poderosas de Latinoamérica y me invitaron como conferencista en el Women's Summit de México y lo conocí en una comida con una amiga en común; que es la actriz, cantante y conductora de Telemundo Jimena Gallego y nos hicimos amigos y una vez me preguntó: '¿por qué siempre te están invitando a Forbes y a Harper's?', entonces le conté que hacía medicina estética y antiaging'", explicó.

"Le conté y conforme nos fuimos conociendo más me dijo: 'Flami me gusta la forma en la que ves a los pacientes, en la que los tratas, tu perspectiva, como de verdad tratas de trabajar en la autoestima de la persona y no los ves como un negocio, me encanta como trabajas y lo que haces y me gustaría invitarte al programa', me dijo", explicó.

"Son esas cositas que te hacen feliz, uno en la vida pasó por tanto, uno se sentía como de menos y solo el hecho de... porque a mí me daban duro al inicio: 'es que que va a hacer una mujer sola y con los hijos, ¡uy!, ¿qué va a hacer ella con cuatro niños?', pero soy de la opinión de que cualquier persona puede lograrlo, siempre hay que trabajar un montón, ser super disciplinados y estar en el momento indicado, se me han abierto las puertas más de lo que uno alguna vez se puede imaginar y ahora gracias a Dios, además de pacientes, son mis amigos, hago amigos allá, ellos ven cómo trabajo, les gusta y por eso me ayudan", explicó.

Flaminia la médico de las estrellas junto a Olga Tañón @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/JI7OQeF81u — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 20, 2023

Olga Tañón recomienda a la guatemalteca Flaminia @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/4FmgW09F4J — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 20, 2023

El mexicano Yordi Rosado entrevistó a Flaminia para su programa radial. pic.twitter.com/noPEOtFGBE — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) September 20, 2023