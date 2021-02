Reconocido médico pronostica que la pandemia terminará en 2024

Nicholas Christakis, médico reconocido por sus investigaciones acerca de las redes sociales y la ciencia biosocial, publicó un libro en el que pronostica que la pandemia del Covid-19 terminará en 2024.

EN CONTEXTO: ¿Cómo terminaron las pandemias?

En su libro "Apollo´s Arrow: The deep and enduring impact of coronavirus on the way we live" (La flecha de Apolo: El impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos), Christakis explica cómo los seres humanos tienden a responder a pandemias, como ocurrió durante la gripe española en 1918, y cómo se comportó la humanidad después.

Para el epidemiólogo, este año será solo el principio del fin de la pandemia, el cual llegará en 2024, según él. En este sentido, este será el año de distribución de la vacunación, mientras que la recuperación económica llegará hasta 2023.

El experto explicó que, entonces, se entrará en un segundo período, luego de haber dejado atrás el “golpe psicológico, social y económico del virus”, y con un lento regreso a una especie de normalidad.

"Apollo´s Arrow: The Deep and Enduring Impact of Coronavirus on the Way we Live" (La Flecha de Apolo: El Impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos")

Desenfreno social y sexual

En este libro explica, además, que “durante las epidemias, aumenta la religiosidad, las personas ahorran dinero y se vuelven reacias al riesgo”.

Pero, después se vive una especie de efecto rebote: “La gente buscará incansablemente interacciones sociales. Las personas irán a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales”.

Por lo que, augura, reviviremos la experiencia de los “locos años 20”, de disfrute de sexo desenfrenado, derroche en los gastos y una retracción de la religiosidad.

Según su opinión, este también es un periodo de profundas enseñanzas que debemos interiorizar: “Una de las lecciones fundamentales de las pandemias en la historia es que se trata de una experiencia humana esencial, que pasa raramente, pero que requiere madurez para enfrentarla. No podemos fantasear con que no está ocurriendo”, detalla Christakis.