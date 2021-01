El video publicado por el médico argentino Marcelo Lemus se ha viralizado en redes sociales.

El doctor renunció al hospital de la localidad de San José, Argentina, porque estaba molesto por la falta de cuidados de la población. Esto provocó una segunda ola de contagios por Covid-19 en todo el país.

Tras revelar que algunos colegas suyos perdieron la vida “por dar todo” durante la pandemia, el médico cuestionó “la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer” ante el aumento de casos.

“Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto”, mencionó sobre los riesgos que corre el personal de la salud. “Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien”, dijo tras presentar su renuncia.

“Estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid, se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”, explicó Lemus en su video.

Lemus explicó que el detonante de todo fue la foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando y tomando.

“Así no se puede trabajar. Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”, concluyó.

*Con información de El Comercio

