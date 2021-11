Los mejores memes del nuevo tráiler de “Spider-man: No Way Home”

El segundo avance de una de las películas más esperadas del año ya salió a la luz y las reacciones son diversas: entre confusión, enojo, frustración y hasta euforia.

Los fanáticos de "Spider-Man" conocieron el segundo adelanto oficial de la película "No way Home", el cual se estrenó la noche de este martes 16 de noviembre. Y no fue solo la impresión del nuevo tráiler el que sorprendió a los fans, si no que la noticia de que no aparecieran Tobey Maguire y Andrrew Garfield los decepcionó.

En esta tercera cinta protagonizada por Tom Holland, de acuerdo a los reportes de la crítica, promete ser una de las más ambiciosas de la saga, ya que en los dos tráilers, que ya fueron dados a conocer, se pudo observar que han vuelto personajes icónicos de las dos franquicias anteriores que se han producido desde inicios de los años 2000.

Hasta el momento, quedaron confirmados como villanos de la historia: Alfred Molina como "Dr. Octopus", "Electro", interpretado por Jamie Foxx, el "Hombre de Arena", "Lagarto" y "El Duende Verde" con la voz de Willem Dafoe -con una línea de diálogo muy similar a su participación en la trilogía de Sam Raimi.

¿Aparecen o no los otros Spider-man?

Al parecer la frase que dice Dr. Octopus: “Tú no eres Peter Parker”, acaparó la atención de los internautas en las redes sociales, ya que dio indicios que confirma una de las teorías por la que tanto han apostado los fanáticos de la franquicia: la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Además, otros que analizaron el trailer por fotogramas, descubrieron que los villanos parecen pelear contra personajes invisibles, lo que los hace especular que combaten contra otros "Spider-man" ocultos deliberadamente.

Esto no es nuevo en las cintas de Marvel, cabe recordar que en el trailer de "Avengers: Infinity War", aparece Hulk en una escena de combate. Esto, en la cinta no ocurrió y el gigante verde ni siquiera apareció.

