El inesperado mensaje de Dennis Arana tras la final de "La Academia"

Dennis Arana compartió un nuevo e inesperado mensaje tras finalizar "La Academia".

El exacadémico Dennis Arana, utilizó su cuenta de Twitter para compartir un nuevo mensaje relacionado al final de "La Academia 20 años".

La inesperada publicación del guatemalteco causó varias reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron estar de acuerdo con su sentir, luego de darse a conocer los tres primeros lugares del reality show.

"Ganar no es siempre llevarse la medalla, es llevarse lo aprendido de cada batalla", publicó Arana.

(Foto: captura de pantalla)

Tras su publicación, los internautas señalaron que las personas que ganan el primer lugar la mayoría de veces se han quedado estancados, mientras que los que quedan entre los últimos lugares logran realizar una carrera más sólida.

(Foto: captura de pantalla)

Lo anterior surgió por el rechazo a que Nelson Carreras haya obtenido el cuarto lugar en la decimotercera generación. Los usuarios indicaron que el representante de Guatemala demostró ser versátil en los géneros musicales y en los retos que le asignaron.

Además, recordaron que durante todos los conciertos obtuvo el porcentaje más alto de los votos, no obstante, fue de los alumnos que más reconocimientos e incentivos económicos ganó por su desempeño y crecimiento artístico.

El primer pronunciamiento de Dennis

Fue a través de un espacio en Twitter, donde el guatemalteco, influencers y público de diferentes países se unieron para discutir el recién terminado reality.

Y aunque se encuentra de viaje por Barcelona, Dennis se integró durante unos minutos para compartir unas palabras con la audiencia, esto a pocos minutos de conocerse el ganador. Primeramente expresó que se acababa de enterar de los ganadores y estaba muy sorprendido con los resultados.

"Estoy en shock, sabemos que el lugar no define la carrera", expresó. "Pensé que se iban a redimir con lo que hicieron en mi generación", añadió respecto al cuarto lugar que obtuvo Nelson Carreras, el representante de Guatemala en esta última generación.

Dennis continuó diciendo que lo importante es el hambre que se tenga de salir adelante, y las ganas de cada persona de hacer las cosas.

"Ya en su momento hablaré con Nelson y que no importa el lugar, hay que seguir trabajando. Por ejemplo de mi generación, cuántos somos los que estamos picando piedra aún...", agregó.

Dennis participó en el reality show en 2019-2020, quedando en cuarto lugar. Al igual que Nelson, se ganó el cariño no solo de guatemaltecos, sino de fanáticos alrededor del mundo.