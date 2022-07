"No más golpes": el mensaje de la madre de Luz María a víctimas de violencia

Luz María López fue asesinada en 2021 y su esposo, Jorge Zea, es el principal sospechoso del crimen.

Ada Morales, mamá de Luz María, se refirió a la violencia en contra de las mujeres, luego de observar el video en donde un hombre golpea a su pareja.

Aseguró que ver ese video le hizo pensar que quizá su hija así gritaba pidiendo ayuda. Dijo que la violencia contra la mujer es un tema muy duro pero motivó a quienes sufren de violencia se alejen de sus agresores.

"Invito a todas que están sufriendo violencia, que se alejen, que no permitan más golpes, que se vayan, que sino se puede, no tienen obligación, sino se puede en un matrimonio no vamos a ser ni las primeras ni las últimas", dijo al salir de la audiencia.

Hoy fue el segundo día de juicio contra Jorge Zea, el supuesto asesino de Luz María. Ada Morales dijo que con las pruebas que se han presentado y lo que han escuchado de los investigadores, no hay duda que el culpable sea el esposo de su hija.

El juicio contra Zea continuará en los próximos días, pues el Ministerio Público continuará presentando testimonios y declaraciones de peritos e investigadores.