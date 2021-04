El mensaje de Sammy acerca del turismo guatemalteco

El comediante mexicano subió varias historias a sus redes sociales donde comenta que solo está de turista por el país y pide que no le cobren por tomarse fotos en varios lugares emblemáticos de Antigua Guatemala.

Sammy Pérez, el comediante mexicano, conocido por trabajar junto a Eugenio Derbez, envió un mensaje acerca de su visita en Guatemala, como suele hacer en otras ocasiones y hablar de los temas que son tendencia, esta vez lo relacionó a la polémica entre Arjona y el Inguat.

"Hola amigos, como ven, yo no vengo aquí a trabajar, ni en un auditorio, ni en un teatro, yo vengo de turista, solo eso digo, vengo a turistear, a descansar, por favor ¡no me cobren las fotos que estoy subiendo a mi Instagram con gusto y con cariño!, yo no vengo a trabajar... solo a atender a mis fans, a mi público", explicó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Sammy es conocido por tomar los hechos que son tendencia con humor y no perdió el tiempo para aprovechar su estadía en el país y hablar al respecto de manera jocosa.

Pérez también aprovechó para captar el paisaje desde el Cerro de la Cruz, compartir con sus fanáticos y afirmar que la pasó muy bien en la ciudad colonial, agradeciendo las atenciones brindadas por los locales.

También aprovechó para pasar a Pastores y ver el arte de los zapateros, famosos por la elaboración de botas.

Se desconoce si el actor irá a otro punto del país.

Sammy Pérez se toma fotos en Antigua. (Foto: Instagram)

Sammy visitó Pastores. (Foto: Instagram)

Sammy probándose sus botas. (Foto: Instagram)

Sammy saltó a la fama en 1993, realizando un baile como parte del público del programa "El Calabozo". Tuvo una breve aparición en el programa de "Chespirito" en 1993 y en 1997, cuando se dedicaba a vender chicles en Coyoacán, fue descubierto por Eugenio Derbez, así inició su carrera televisiva, en el programa cómico llamado Al derecho y al Derbez, también participó en XH Derbez y Derbez en Cuando.

