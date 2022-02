El mensaje que un tenista ruso escribió con marcador en una cámara de TV

Utilizando un marcador y una cámara de televisión, el tenista Andrey Rublev envió un mensaje contra la guerra.

"No a la guerra, por favor", fue el mensaje que escribió el tenista ruso Andrey Rublev en una cámara de televisión al momento de avanzar a la final del campeonato de Dubái.

Aún con sudor en el rostro y con los ojos rojos por contener las lágrimas, el tenista se acercó con un marcador a una cámara de televisión y sin pensarlo comenzó a escribir.

Su mensaje fue contundente: "No a la guerra, por favor". Lo hizo cuando acababa de vencer al polaco Hubert Hurkacz en el partido de semifinales que lo llevó a la final del campeonato.