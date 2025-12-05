Messi encara su primera oportunidad de coronarse en MLS con el Inter Miami

-

Messi se para frente a su primera gran oportunidad de ser campeón en la MLS.

Dos años de magia, estadios llenos y una infinidad de goles culminarán este sábado para Lionel Messi en su deseada primera final de la MLS, en la que el Inter Miami se juega mucho más que su primer título.

Las ambiciones de la joven franquicia, nunca ocultadas por David Beckham y el resto de su dirigencia, pasan en buena medida por un triunfo ante el Vancouver Whitecaps, en una final que jugarán además frente a su público del Chase Stadium (1:30 p. m. hora de Guatemala).

Una victoria cumpliría la promesa de conquistar el futbol norteamericano que Miami lanzó en 2023 al anunciar la llegada del argentino Messi. También sería una despedida dorada para Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en una aventura americana con más sinsabores que alegrías en la pugna por los trofeos.

Enfrente, tendrán a un equipo canadiense que tuvo la llegada a mitad de temporada del alemán Thomas Müller y que rápidamente surtió impacto dentro del terreno de juego y que también quiere levantar su primer campeonato histórico.