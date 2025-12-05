Conoce cómo quedaron conformados los grupos del Mundial de United 2026

Quedaron definidos los grupos de la Copa del Mundo 2026, a disputarse, por primera vez, en tres países sede: México, Canadá y Estados Unidos.
DESTACADO: México jugará contra Sudáfrica el partido inaugural del Mundial de 2026
La selección de Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J, en el inicio de la defensa del título logrado en Catar. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, estrenará su corona frente a Argelia, en un debut marcado por la esperada presencia de su capitán y emblema, Lionel Messi.
Brasil tendrá como rivales a Marruecos, Escocia y Haití en el Grupo C. La pentacampeona mundial, que ha protagonizado una turbulenta fase de clasificación, buscará su primera estrella desde 2002 bajo el mando de Carlo Ancelotti, que debutará como entrenador en la gran cita del futbol.
Aquí repasamos cada uno de los 12 sectores según el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington:
Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).
Grupo B: Canadá, ganador del 'play off' europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Catar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y gaandor del 'play off' europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del 'play off' europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, ganador del 'play off' 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, ganador del 'play off' 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.