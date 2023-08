Messi se convirtió en el hombre con más títulos en la historia del fútbol

-

El argentino Lionel Messi se convirtió en el hombre con más títulos oficiales en toda la historia del fútbol profesional.

Alexis Martín-Tamayo, conocido como MisterChip, el experto en datos y cifras español, confirmó que Leo Messi se convirtió en el hombre con más títulos oficiales en toda la historia del fútbol profesional.

Luego de conseguir la Leagues Cup 2023 con el Inter Miami, su primer título en Estados Unidos, Lionel ha empatado a Dani Alves y se convierte también en el futbolista más laureado de la historia.

El astro argentino consiguió el pasado sábado 19 de agosto su título número 43 de toda su carrera profesional. Conoce todos los títulos de Messi y la razón por la que no son 44, como se cree:

A pesar de que se menciona que Messi consiguió la Supercopa de España en el 2005, el estadístico español asegura que ese título no se le puede otorgar al Lio, ya que Messi no estaba ni convocado.

Argentina

Copa Mundial Sub-20 de Holanda en 2005.

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

Copa América en Brasil de 2021.

Finalissima de 2022 ante Italia en Inglaterra.

Copa Mundial en Catar de 2022.

FC Barcelona

10 títulos de Primera División en España (La Liga) en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, y 2019.

7 veces la Copa del Rey en España: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, y 2021.

7 veces la Supercopa de España: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, y 2018.

4 veces Copas de Europa: 2006, 2009, 2011, y 2015.

3 veces la Supercopa de Europa: 2009, 2011, y 2015.

3 veces el Mundial de Clubes: 2009, 2011, y 2015.

París Saint-Germain

2 títulos de Primera División en Francia (Ligue 1) en 2022 y 2023.

Una Supercopa de Francia en 2022.

Inter de Miami

Un título de Leagues Cup en 2023.