¡Por penales! Inter Miami de Messi se corona en la Leagues Cup

-

El Inter Miami de Leo Messi enfrentó a Nashville SC en la primera final de la historia del club de Florida.

El Club Internacional de Fútbol Miami disputó una final por primera vez en su historia desde su fundación en enero de 2018, y fue contra el Nashville SC por la Leagues Cup 2023.

Por haber conseguido el acceso a la final de la Leagues Cup, Miami logró clasificar por primera vez en su historia al torneo más importante de la región, la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Tras quedar campeón en la Leagues Cup 2023, el Inter Miami aseguró su puesto en la Copa Interamericana 2024, en el regreso de la competición, luego de 26 años de ausencia.

El encuentro de este sábado 19 de agosto se disputó en el Geodis Park, ubicado en Tennessee, frente a 31 mil espectadores.

Las Garzas de la mano de Leo Messi llegaron como favoritas luego de haber ganado 5 de sus 6 partidos en la competición; habiendo anotado 21 goles y solamente recibido 7 en todo el torneo.

Por su parte, el equipo de Nashville llegaba a la final luego de 3 victorias, 2 empates, y 1 derrota en la competición. Los "dorados", como se les conoce en EE.UU, habían anotado 15 goles y recibido 8.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”



Leo Messi talks about enjoying this stage and this experience while living in the US. pic.twitter.com/Z2uphGCAU6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

Partidazo

El gol llegó al minuto 23 del partido, con el desborde del público que acudió a aplaudir al rosarino. Messi recibió un pase por la banda derecha, burló a un par de defensas y desde afuera del área grande lanzó un cañonazo fulminante para convertir el primer gol del encuentro inaugurando el marcador 0-1.

pic.twitter.com/6gntlzBS6e — Virales d3 Guatemala (@D3Virales) August 20, 2023

En la segunda mitad del partido, llegó a los 13 minutos del reinicio (57 de juego), el gol del desquite por parte del Nashville por intermedio de Fafà Picault. A partir de un tiro de esquina y un mal rebote en la humanidad del portero, el esférico terminó al fondo del arco, para complicarle el marcador a los de Messi 1-1.

This is how Nashville equalized in the Leagues Cup final



(via @MLS) pic.twitter.com/WBQQZ7rsuC — B/R Football (@brfootball) August 20, 2023

Las apretadas acciones del partido llevaron a los equipos a llegar a decir con la instancia de los penales. El primero en patear fue Lionel Messi acertando el tiro, de allí en adelanto todo fue positivo para Las Garzas lo que concluyó en un marcador global de 10 - 11.

Vivirlo como el primero siendo el que más tiene. Te amo Lionel. pic.twitter.com/nAAkAOb38d — Messismo (@Messismo10) August 20, 2023

Sigue activo

El próximo partido de Leo Messi y el Inter Miami será el miércoles 23 de agosto a las 17 horas de Guatemala, cuando se enfrenten al FC Cincinnatti por las semifinales de la USA Open Cup.

La 'pulga' tiene la posibilidad de ganar 3 trofeos durante su primera temporada en Estados Unidos, pero en el caso de la Major League Soccer (MLS), el club de Florida se encuentra en la última posición.