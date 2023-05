Mexicano compara tortillas guatemaltecas con las de su país (video)

El creador de contenido mexicano Juan Mateos comparó las tortillas guatemaltecas con las de su país.

A través de un video subido a TikTok, el viajero destacó la forma en que se hacen las tortillas guatemaltecas, a mano, pues en México se hacen en máquina.

En su cuenta, vista por varios internautas del país vecino, expresó la curiosa forma en que se preparan aquí.

"¿Cómo son las tortillas de Guatemala?, una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Guatemala fue enterarme que también consumen tortillas, me di cuenta que la mayoría de personas hacen las tortillas a mano, al menos en México ya no es común ver esto porque la mayoría de las tortillas son a máquina. Entre sus características están que son más gruesas y chiquitas, pagué Q1 por tres tortillas, aquí les dejo cómo se ven más o menos para que tengan una idea del tamaño que tienen ¡están bien ricas!", concluyó.

Acerca de Juan Mateos



A través de su cuenta de TIkTok, Juan Manuel muestra sus recorridos por toda Guatemala y continuará por otros países de la región. Por el momento realiza su "Proyecto Centroamérica".

MIRA EL VIDEO: