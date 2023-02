Mexicanos abarrotaron el Zócalo en protesta este domingo

¿Por qué decenas de miles de mexicanos abarrotaron el Zócalo en señal de protesta este domingo? Esto sucede.

OTRAS NOTICIAS: Así fue el recibimiento de Giammattei a su homólogo mexicano Manuel Lopez Obrador

Decenas de miles de opositores colmaron este domingo el Zócalo, principal plaza pública de México, en rechazo a una reforma electoral aprobada por el oficialismo.

Bajo la consigna #MiVotoNoSeToca, una multitud vestida de blanco y rosa, los colores institucionales del organismo electoral, llenó gran parte de la explanada capitalina y varias calles aledañas del centro histórico de Ciudad de México.

La reforma "es un retroceso a la democracia. Hace 40 años quien calificaba la elección era la secretaria de gobernación (Interior), y este hombre (el mandatario Andrés Manuel López Obrador) quiere lo mismo para controlar la elección" presidencial de 2024, dijo a la AFP Alejandro Rodríguez, un abogado de 61 años.

Al igual que otros manifestantes, Rodríguez señaló que también acudía a la concentración para "protestar contra el presidente", al que acusa de ejecutar políticas que "perjudican a los mexicanos". Ni las autoridades ni los organizadores de la movilización entregaron aún un estimado de participantes.

La protesta en el Zócalo ha sido masiva. (Foto: AFP)

"Me trae la necesidad de conservar nuestras libertades, nuestra institución, nuestra idiosincrasia como mexicanos", declaró por su parte Feliciano Vidal, un trabajador independiente de 65 años. Los opositores rechazan modificaciones a leyes electorales impulsadas por López Obrador y que fueron avaladas el pasado miércoles por el Legislativo, dominado por el oficialismo y sus aliados.

Según el autónomo Instituto Nacional Electoral (INE), esos cambios eliminan 85% de su personal de carrera y reducen la capacidad operativa de la entidad, encargada de organizar los comicios y a la que López Obrador acusa de ser onerosa y de haber tolerado fraudes en el pasado.