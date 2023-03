México sufre contra Jamaica para clasificar al Final Four

Los mexicanos tuvieron la ayuda de la lluvia para apagar el ímpetu de los caribeños.

EN CONTEXTO: Jamaica y México empatan en electrizante primer tiempo

México logró quedarse con el primer lugar del Grupo A de la Liga A en Liga de Naciones tras empatar 2-2 contra la sorprendente Jamaica.

Sin embargo, los locales se vieron aplanados con un golazo en apenas el arranque del partido.

Al minuto 6 Booby Reid marcó un gol de larga distancia al patear desde fuera del área y vencer a Francisco Guillermo Ochoa.

⚽ Reid's rocket finds the back of the net for @jff_football! What a goal! #CNL pic.twitter.com/tcQQpINOqF — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 27, 2023

México se fue con todo al ataque y tuvieron éxito al encontrar el 1-1 al minuto 17 por intermedio de Orbelín Pineda.

⚽ @Orbelin90 pone a México en el marcador. ¡Emoción en el partido!@miseleccionmx 1-1 @jff_football | #CNL pic.twitter.com/bRkAgX0COn — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 27, 2023

Los Reggae Boys lograron ponerse de nuevo en ventaja tras un autogol de Edson Álvarez que no pudo despejar el balón frente a la portería de Memo Ochoa.

Jamaica anota el segundo



1-2

EN VIVO

Canal 5#UnaNuevaEra | #NationsLeague pic.twitter.com/7V70X1IjH0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 27, 2023

La lluvia se presentó con una tormenta eléctrica que provocó que el primer tiempo se detuviera por más de 10 minutos.

Esto sirvió para apaciguar a los jamaiquinos y un error dentro del área provocó una falta sobre Henry Martín que el referí castigó con penal.

Hirving Lozano cobró y puso el 2-2 al 45+2 para darle tranquilidad a los locales.

⚽ Goooool de México



⚽ Gooool de Chucky Lozano



2-2

EN VIVO

Canal 5#UnaNuevaEra | #NationsLeague pic.twitter.com/CD7vhNWHxc — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 27, 2023

Con la paridad, México se mantenía en la primera posición con 8 puntos, mientras que Jamaica necesitaba la victoria para superar a los norteamericanos.

Al 85 Ochoa logró desviar un disparo de los caribeños que pudo significar la remontada y el pase al Final 4 para la visita.

Tras el pitazo final, México es el primer clasificado a la ronda final por el título de la Liga de Naciones.

Jamaica se queda con el consuelo de haber clasificado a la Copa Oro 2023.