"Violentaron mi intimidad": Michelle Salas habla sobre capítulo de Luis Miguel, la serie

Michelle Salas no está conforme con la manera en que se representó su vida y su relación con Alejandro Asensi, manager del cantante.

OTRAS NOTICIAS: Serie de HBO incluye canción interpretada por Gaby Moreno

En sus historias de Instagram, Michelle Salas se refirió sobre cómo se ha hablado de su vida en los últimos días, razón por la que decidió dar declaraciones.

Comentó que su vida ha estado en medio del ojo público desde que tiene memoria y ha aprendido a vivir rodeada de críticas, comparaciones e inventos que prefiere evitar por salud.

Agregó que no todos conocen la verdad de su vida, la manera en que creció y lo que le ha costado llegar donde está.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb)

La intimidad de Michelle Salas fue impuesta

"...Sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”.

"Verdaderamente irrespetuosa e innecesaria la manera en que la producción decide tratar a una mujer para terminar el capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, compartió.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mí solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia” se lee.