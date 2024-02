"Mientras juzgan, yo libro una batalla": el fuerte mensaje de Pilar Nuñez

-

La comunicadora y conductora de televisión, Pilar Nuñez, envió un fuerte mensaje tras varios ataques recibidos en redes sociales.

La presentadora guatemalteca que ha ganado el corazón de los espectadores de TV Azteca Guatemala publicó su sentir y dio una fuerte lección a quienes la critican desde el anonimato de la web.

"Mientras muchos de ustedes juzgan, yo libro una batalla; mientras unos escriben 'huesito' o 'uy qué delgada', estoy siendo una gladiadora en mi vida, pues elegí quitarle la oportunidad a cualquier diagnóstico médico y voy a luchar", dijo, revelando que la aqueja un padecimiento de salud.

"Entreno apoyada por mis doctores y mi entrenador. ¿Mi objetivo? Tomar volumen. Sí, sí, ¡ya sé! El típico comentario de 'tiene que comer más', créanme que lo estoy haciendo, pero ese no es el punto. Sé que mientras unos leen esto, ya están con el 'ay no, se va a poner puro hombre', mientras yo estoy diciéndole a mi cuerpo que, a través del medicamento que me dejó la doctora, las masas en mi busto van a disolverse. Mientras algunos escriben '¡qué triste, tan delgada!' estoy recibiendo el resultado prometedor que me indica que hay una gran probabilidad de que la diabetes se haya revertido y estoy bajo observación".

"¿Lástima? ¡No! Mi intención no es que ustedes sientan eso por mí. Les quiero compartir que la ignorancia mata gente y si hay algún experto aquí que quiera opinar de alguien, le invito a usar ese expertise en su propia vida, seguro lo debe necesitar". agregó.

La presentadora de "Hechos de la tarde" cerró con un poderoso recordatorio a quienes traten de lastimar con opiniones hirientes:

"Nadie tiene el derecho a opinar sobre el cuerpo, la vida, las metas u objetivos de alguien. Te invito, a ti y a quien me haya enviado ese tipo de mensajes, a ocuparte en ti y a tener más empatía, esto te ayudará a tener una vida más feliz y saludable, sin depender de la necesidad de juzgar".

Acerca de Pilar Nuñez

La guatemalteca lleva 19 años como periodista y conductora de las noticias. Su carrera inició en Canales 3 y 7, donde se formó como profesional.

Su primera oportunidad se dio en 2005, cuando llegó a los hogares guatemaltecos a través de "Mundo Joven", al lado de Lissette Peñate, Roberto García, Rodrigo Wyss, Rubén, Giovanni, Leo Irungaray, Cheyo y Leston.

Tras este proyecto, llevó el acontecer nacional a los televidentes, de 5:45 a 8:30 de la mañana en Noti 7, acercándose a quienes se dirigían a sus labores diarias y ganando el cariño de los televidentes. Actualmente presenta las noticias en TV Azteca Guatemala.

Recientemente formó parte del video del sencillo Luna Callejera de Mannée.

Pilar Nuñez habló a quienes juzgan detrás de una pantalla. Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.